2019/08/07 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصم العشرات من حراس العقود ، مساء اليوم ، امام حقل مجنون للمطالبة بزيادة رواتبهم .وقال عدد من المعتصمين لوكالة النعيم نيوز ، انهم ” نظمموا مساء الليلة اعتصام امام حقل مجنون للمطالبة بزيارة رواتبهم وخفض ساعات الدوام الخاص بهم فضلا عن نقل امر سريتهم العقيد رياض لمحل اخر بسبب اجراءته الشديدة تجاههم ، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتصاماً ليليلاً لحراس العقود أمام حقل مجنون النعيم نيوز.

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