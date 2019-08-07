رئاسة البرلمان: لا حماية للفاسدين تحت قبة مجلس النواب مهما كان انتماؤهم

2019/08/07 | 22:25

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو رئاسة مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، عدم وجود حماية لأي فاسد تحت قبة البرلمان، مهما كان انتماؤه ومكانته.

وذكر الكعبي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئاسة مجلس النواب على تواصل دائم مع مجلس القضاء الاعلى بشان موضوع رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد، قبل انتخابهم كأعضاء في الدورة النيابية الحالية".

وأكد للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، أن "السلطة التشريعية لن تسمح لأي فاسد او ناهب للمال العام، بأن يكون ممثلا عن الشعب ويمارس دورا رقابيا وتشريعيا".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قد طالب مجلس النواب، في وقت سابق، برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

ووفقا لبيان صدار عن مجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى ناشد الجهات الساندة كافة في ابداء التعاون مع القضاء وهيأة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي".

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