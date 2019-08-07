2019/08/07 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الأربعاء، أن أنقرة اتفقت مع واشنطن على إقامة مركز عمليات مشترك في شمال سوريا.وسيكون هدف هذا المركز إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا، بحسب بيان الوزارة الذي نقلته «فرانس برس».وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على «تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير»، مضيفا: «في هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة».ومن جانبها، قالت السفارة الأميركية في تركيا إنه «تم الاتفاق مع أنقرة على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا»، مضيفة «تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية».وبيّنت السفارة أن المنطقة الآمنة «يجب أن تصبح ممرا آمنا في إطار الجهود المبذولة لإعادة المهجرين السوريين إلى بلادهم».وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أعلن أن المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف تفادي تدخل عسكري تركي في شمال سوريا تجري بشكل «إيجابي».وقال أكار: «شركاؤنا اقتربوا أكثر من موقفنا.الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة»، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن وكالة «الأناضول» الرسمية التركية.ودخلت المحادثات التركية الأميركية التي تنعقد في أنقرة يومها الثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق أميركي تركي بشأن «المنطقة الآمنة» شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق أميركي تركي بشأن «المنطقة الآمنة» شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).