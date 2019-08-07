محافظ بغداد يعلن انجاز «38» بالمئة من مشروع مستشفى الفضيلية العام

2019/08/07 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحياعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري عن وصول نسبة الانجاز في مستشفى الفضيلية العام سعة (200) سرير الى 38 بالمئة.واكد الجزائري على «استمرار الجهد الخدمي ليلا وبإشرافه مباشرة ،مشيرا الى ان «العمل مستمر بمشروع مستشفى الفضيلية العام سعة (٢٠٠) سرير وبنسبة انجاز وصلت ٣٨٪ لجميع الاعمال كافة».واضاف الجزائري «حيث شملت الاعمال الحالية (صب) سقف الطابق الاول لبناية رقم (٣) بكمية (٥٤٠م٣)».واشار الى «ابتدء (الصب) الساعة السادسة مساء ويستمر (١٠) ساعات، اذ تم انجاز الهيكل للمشروع بنسبة نحو ٨٥% وسيتم الانتهاء منه نهاية شهر أيلول المقبل.من جهتها وعلى صعيد مختلف أصدرت محافظة بغداد، توضيحا بشان الزخم الحاصل بأعداد المراجعين المفصولين سياسيا لخزينة بغداد التابعة لوزارة المالية في دائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد.وقالت المحافظة ان «محافظ بغداد فلاح الجزائري يتابع بقلق الزخم الكبير الحاصل للمراجعين من المفصولين سياسيا لخزينة بغداد التابعة لوزارة المالية وغياب التنظيم والاكتظاظ في دائرة التعويضات»، مبينة ان «دور محافظة بغداد هو مساند لعمل خزينة بغداد حيث تشغل الاخيرة مقرا لها في دائرة التعويضات بمنطقة (السنك) وتستضيفها منذ عام ٢٠١٢».واكدت انه «في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فان المحافظة ستضطر الى غلق دائرة التعويضات للحفاظ على سلامة المواطنين وحرصا منها على تنظيم العمل».ودعت المحافظة وزارة المالية والخزينة الى «تحمل مسؤولياتها وان تقوم بتوزيع المتقدمين جغرافياً على مناطقهم كأن يكون في التربيات او المدارس او موسسة السجناء او الشهداء او حتى اعتماد الاستمارة الإلكترونية للتخفيف من الضغط والزخم الحاصل على الموظفين ودائرة التعويضات, وتمديد مدة المراجعات للمواطنين الى نهاية الشهر وزيادة اعداد الموظفين لاستقبالهم وتوفير الحماية الأمنية والاهتمام بذلك والحرص على اعتماد الضوابط وتسهيل الإجراءات من الدوائر ذات العلاقة لغرض انسيابية العمل والمراجعات.

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