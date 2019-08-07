الكعبي: تواصلنا مع القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد

2019/08/07 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد قال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الأربعاء، إن رئاسة مجلس النواب على تواصل مع مجلس القضاء الأعلى بشأن موضوع رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد قبل انتخابهم كأعضاء في الدورة النيابية.

وذكر الكعبي في بيان تلقته “كلكامش برس”، أنه “لا حماية لأي فاسد تحت قبة مجلس النواب مهما كان انتماؤه ومكانته”.

وأضاف الكعبي، أن “رئاسة مجلس النواب على تواصل دائم مع مجلس القضاء الأعلى بشان موضوع رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد ، قبل انتخابهم كأعضاء في الدورة النيابية الحالية، لافتاً الى ان “السلطة التشريعية لن تسمح لأي فاسد او من نهب المال العام، بأن يكون ممثلا عن الشعب ويمارس دوراً رقابياَ وتشريعياً”.

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