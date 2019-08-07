ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورغ النمساوي ودياً

2019/08/07 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتفى نادي ريال مدريد الاسباني بهدف يتيم في شباك مضيفه النمساوي ريد بول سالزبورغ في مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب الأخير مساء اليوم الأربعاء.ويواصل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تحضيراته للموسم الكروي الجديد.ويدين الريال لنجمه الجديد ايدين هازارد في هذا الفوز حيث سجل هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 19 […]

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