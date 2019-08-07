2019/08/07 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التدوينة فيديو افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الأسمدة بالعين السخنة صباح اليوم ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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