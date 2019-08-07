الحشد الشعبي يطيح باخطر عصابات المخدرات والاتجار بالبشر ويبحث عن من يدعي انتماءه له

2019/08/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتكليف من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بغداد – وعد الشمري: كشفت هيئة الحشد الشعبي، أمس الاربعاء، عن تفصيلات جديدة تخص عملية اعتقال أخطر عصابة للمتاجرة بالبشر والقمار في بغداد، مؤكدة أن معلومات توفرت لديها عن المتهم الابرز من جهاز الامن الوطني ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.وقال القيادي في الحشد معين الكاظمي، إن ...

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