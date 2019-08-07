عمار الحكيم: معارضة الحكمة لتصويب النظام السياسي واستقرار البلاد

2019/08/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ان معارضة التيار تسعى لتصويب النظام السياسي.وذكر بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان السيد عمار الحكيم “استقبل السفير الكندي في بغداد روبرت جيبرد وهو السفير الأول لبلاده في العراق، وبحثا العلاقات الثنائية بين العراق وكندا وسبل تدعيمها والفرص ...

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