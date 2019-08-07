سائرون يعتزم اعداد قانون لابتعاث اوائل الدراسة الاعدادية خارج البلاد

2019/08/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد: أعلن تحالف سائرون، امس الأربعاء، عزمه اعداد مشروع قانون بارسال الطلبة الاوائل في المراحل المنتهية من الدراسة الاعدادية بعثات دراسية خارج العراق.وقال نائب رئيس التحالف صادق السليطي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “التحالف سيتبنى اعداد هذا التشريع، بعد ان رأينا الكثير من الطلبة الذين استغلوا المحسوبية ...

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