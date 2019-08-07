العراق يكمل استعداداته لمواجهة سوريا بغياب طارق واسماعيل

2019/08/07 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اختتم منتخبنا الوطني تدريباته، اليوم الاربعاء، من اجل ملاقاة منتخب سوريا يوم غد الخميس لحساب الجولة الرابعة ضمن بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة، حيث خاض منتخبنا تدريباته في الملعب الثانوي في ملعب كربلاء الدولي.

وستشهد تشكيلة منتخبنا الوطني، يوم غد، غياب اللاعبين همام طارق وضرغام اسماعيل، بسبب الإصابة التي لحقت بهما بعد الجولتين الاولى والثانية.

وبحسب التقارير الطبية فانه من المؤمل ان يكون اللاعب ضرغام اسماعيل جاهزاً لمباراة منتخبنا امام المنتخب اليمني في ختام الجولة الاخيرة من منافسات بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة، فيما شد اللاعب همام طارق رحاله متوجها الى دولة مصر من اجل الفحوصات ليتماثل للشفاء هناك، وبالتالي سيغيب عن المباريات المتبقية لبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا.

وطمأن لاعب منتخبنا الوطني، صفاء هادي، جماهيرنا الرياضية حول مباراة يوم غد امام المنتخب السوري، وقال في تصريح ورد لـ"الغد برس"، "قادرون على خطف بطاقة التأهل مبكرا، سيما وان منتخبنا جاهز لملاقاة منتخب نسور قاسيون بالرغم من انهم منتخب جيد، لكننا سنكون على قدر المسؤولية وتحقيق نتيجة ايجابية تليق بسمعة الكرة العراقية والجماهيرية التي ستحضر المباراة، وأدعو جميع جماهيرنا العراقية الى الحضور لهذه المباراة المهمة".

على صعيد متصل، قال لاعب منتخبنا الوطني، محمد قاسم "سندخل المباراة بخيار الفوز لاغير، ومنتخبنا بأتم الجاهزية بالرغم من غياب اللاعبين همام طارق وضرغام اسماعيل، وبالتاكيد جميع زملائي اللاعبين سيعوضون داخل ارض الملعب، اما بالنسبة لي فأحتاج الى بعض الوقت بغية الانسجام اكثر مع زملائي اللاعبين، ومباراة فلسطين الاولى لي، وأعد الجماهير العراقية بأنني سأقدم الأفضل في المستقبل القريب".

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