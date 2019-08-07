البنتاغون تحذر: داعش يعزز قدراته المسلحة في العراق

2019/08/07 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الاربعاء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حذرت من ان تنظيم داعش الإرهابي أعاد ترتيب صفوفه استعداداً للظهور مجدداً في العراق وسوريا، عقب انسحاب القوات الامريكية من البلدين.

وبحسب تقرير اصدرته البنتاغون امس الثلاثاء، فإن تنظيم داعش "عزز من قدراته المسلحة في العراق، وعاود الظهور في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قوّاتها من البلاد".

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من خسارة التنظيم "خلافته على الأرض"، إلا أنّه عزّز قدراته المسلحة في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي من العام الحالي.

وأضاف أنّ التنظيم استطاع "إعادة توحيد صفوفه ودعم عمليّات" في كلا البلدين، وذلك لأسباب منها أنّ القوّات المحلّية "غير قادرة على مواصلة شنّ عمليّات طويلة الأمد، أو القيام بعمليّات عدّة في وقتٍ واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها.

وكان التنظيم قد عاود الظهور في سوريا عندما قامت واشنطن "بالانسحاب جزئيًّا" منها، مُخالفةً بذلك رأي قوّات سوريا الديموقراطيّة المدعومة أمريكيًّا والتي كانت تُطالب "بمزيد من التدريب والتجهيز".

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في 23 آذار 2018 القضاء على التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف بقيادة واشنطن.

وبعد انتهاء معركة شرق سوريا، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي.

وتستنفر تلك القوات جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها بشكل دوري.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على "الخلافة" لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.

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