النوارس تتعاقد مع النيجيري سالمون وليام

2019/08/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن نادي الزوراء، تعاقده مع اللاعب النيجيري سلمون ويليام، لتمثيل النوارس خلال منافسات الموسم المقبل.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي، عبد الرحمن رشيد في

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