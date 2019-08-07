2019/08/07 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jTYxnA8SLts

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فلاح الجزائري : يجب ان تكون بغداد جسد واحد حلا لثنائية المحافظ و الامين) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فلاح الجزائري : يجب ان تكون بغداد جسد واحد حلا لثنائية المحافظ و الامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).