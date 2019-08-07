الجزائري: بغداد بحاجة الى الف مدرسة في جانبيها الكرخ والرصافة

2019/08/07 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاربعاء، ان بغداد بحاجة الى بناء مايقرب من الف مدرسة في جانبيها الكرخ والرصافة للقضاء على ازمة قلة المدارس وانهاء ملف المدارس الكرفانية.وقال الجزائري في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “العاصمة بغداد بحاجة الى اكثر من 1000 مدرسة في جانبيها الكرخ والرصافة، للقضاء على مشكلة قلة المدارس”.[…]

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