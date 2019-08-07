2019/08/07 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مواقع مقربة من تنظيم داعش ، الاربعاء، ان زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي رشح عراقياً من قيادات التنظيم كخليفة له.وقالت وكالة اعماق الواجهة الاعلامية للتنظيم في خبر عاجل ان من اسمته بـ (خليفة المجاهدين) ابو بكر البغدادي رشح (عبد الله قرداش) لرعاية احوال المسلمين.

وعلق الخبير الامني العراقي فاضل ابو رغيف على التعيين بالقول أن "خليفة البغدادي المنصب توا كان معتقلا ببوكا، شغل منصب شرعي عام القاعدة وهو خريج كلية الإمام الأعظم/الموصل، وكان مقرباً من القيادي ابو علاء العفري".

واضاف ان "والد قرداش كان خطيباً عقلانيا، واتسم قرداش بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان اول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل".

وختم بالقول "عبدالله قرداش ارهابي قاس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو بكر البغدادي يرشح عراقياً من الموصل لخلافته) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو بكر البغدادي يرشح عراقياً من الموصل لخلافته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).