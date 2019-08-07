2019/08/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة مستنكرة حرق دواجن الديوانية: لن نقف مكتوفي الأيدي ازاء هذه الافعال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/07 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة مستنكرة حرق دواجن الديوانية: لن نقف مكتوفي الأيدي ازاء هذه الافعال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة مستنكرة حرق دواجن الديوانية: لن نقف مكتوفي الأيدي ازاء هذه الافعال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).