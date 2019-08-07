2019/08/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استنكر وزير الزراعة، صالح الحسني، حرق مشروع دواجن الديوانية" مؤكداً أن "الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يقوم بأعمال الحرق ، مشددا على مواصلة العمل لدعم كافة مشاريع الدواجن في البلاد بغية توفير منتجات البيض واللحوم البيضاء في الأسواق المحلية".

وأكد الحسني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "إستطلاعاً للمشروع قد تم من قبل المختصين تبين من خلاله أن الاضرار قد لحقت بالمنشاءات المعدة للتربية حيث تم نقل الطيور الداجنة الى قاعات أخرى قبل فترة وجيزة من الحريق بسبب بلوغها أعمارا معمولا بها داخل المشروع وحسب التعليمات".وأشار الحسني الى انه "في الوقت الذي تشهد المشاريع المحلية تطورا ملموسا دفعت عجلة الاقتصاد للامام وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد انبرى نفر ضال الى العبث بمقدرات المشاريع الحيوية ومنها قطاع الدواجن".وأكد "اننا في الوقت الذي نستنكر هذه الأعمال المستهجنة فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنبذل كل الجهود في دعم مشاريع الدواجن ودعم المربين ومد يد العون لهم مع الاستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج وحسب الخطط العلمية التي وضعتها الوزارة، لتمكين المربين من تحقيق المردود المادي المناسب من مشاريعهم والارتقاء بمستوى تربية وإنتاج البيض واللحوم البيضاء، وستكون للوزارة مواقف أخرى إزاء كل من تسول له نفسه تخريب الاقتصاد الوطني".وتعرض الحقل الرئيسي لشركة دواجن الديوانية اليوم الأربعاء لحريق كبير التهمه بالكامل، وأسفر الحريق بحسب مراسل وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن "إصابة اثنين من العاملين، أحدهم مختنقا بالدخان والآخر إثر سقوط قطعة حديدية عليه".



وتقدر خسائر الحريق بمليار دينار.واللافت ان الحقل مجهز بأجهزة ألمانية ويتكون من خمسة طوابق ويتسع لخمسة وسبعين ألف طير دجاج.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: لن نقف مكتوفي الأيدي لحريق الديوانية.. ويكشف أمراً غريباً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة: لن نقف مكتوفي الأيدي لحريق الديوانية.. ويكشف أمراً غريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).