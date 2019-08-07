الثقافة النيابية تطالب بتأجيل مؤتمر الشعراء الشعبيين لوجود مخالفات قانونية

2019/08/07 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الحكومة الاتحادية ووزارة الثقافة بمساندة الادباء والشعراء الشعبيين في تلبية مطالبهم بتأجيل مؤتمر جمعيتهم، والالتزام بالقانون لغرض اجراء الانتخابات في العاصمة بغداد.

وقالت رئيس واعضاء اللجنة انهم تلقوا شكاوى من عدد من الشعراء يؤكدون فيها وجود مخالفات قانونية تخص جمعية الادباء الشعبيين خصوصا فيما يتعلق بالقوانين النافذة والنظام الداخلي للجمعية.

ودعت اللجنة في كتاب رسمي الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه الجمعية باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عنها الى تطبيق القانون وتاجيل موعد الانتخابات للسماح لاكثر الشعراء والادباء بالمشاركة وفتح باب تجديد الهويات واقامة الانتخابات في العاصمة بغداد.

واشارت الى انه بخلاف ذلك فان اللجنة ستتحفظ على نتائج الانتخابات ولن تتعامل مع مخرجاتها للأسباب المذكورة آنفا، معربة عن أملها من الجميع التعاون التام لغرض تعزيز الخطوات القانونية والديمقراطية من أجل المصلحة العامة.

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