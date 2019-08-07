الشهر المقبل.. تنفيذ الربط الكهربائي مع الأردن

2019/08/07 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

اعلنت وزارة الكهرباء ان مطلع الشهر المقبل، سيشهد المباشرة بتنفيذ خط الربط الكهربائي مع الجانب الاردني على ان يتم انجازه بمدة لا تتجاوز العام ونصف العام، مؤكدة وجود مفاوضات مع كل من تركيا والكويت والسعودية للمباشرة بتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي معها.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته انهت مباحثات مشروع الربط الكهربائي مع الجانب الاردني والذي يتطلب انجازه مدة عام ونصف العام، على ان يتم تنفيذ المشروع على الاراضي العراقية من قبل ملاكات الوزارة، منوها بأنه ستتم المباشرة بالمشروع مطلع شهر ايلول المقبل.

ونوه بان وزارته تعمل حاليا على انجاز مشروع الربط الخليجي وهناك مباحثات مع كل من الكويت والسعودية بهذا الجانب وخلال عام من الان سيتحقق الربط الخليجي وهناك مفاوضات مع الجانب التركي لتفعيل عملية الربط معها بالاضافة الى الربط الكهربائي القائم مع الجانب الايراني الذي يورد منه الى العراق بحدود 1200 ميغاواط.

واردف المصدر ان انجاز هذه المشاريع مجتمعة يأتي لخلق سوق كهرباء واعدة وتوفير بيئة اقتصادية اضافة الى توفيرها طاقات انتاجية في حالة الاستيراد او يكون العراق بلدا ناقلا للطاقة، مؤكدا ان الاشتراك بهذا المشروع، سيخلق سوق كهرباء واعدة ويدر على العراق منافع اقتصادية كبيرة.

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