استعدادات أمنية وخدمية واسعة لتأمين أجواء عيد الأضحى

2019/08/07 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / مراسلو المحافظات

اتخذت الادارات المحلية في بغداد والمحافظات استعدادات امنية وخدمية لتأمين اجواء عيد الاضحى المبارك للاسر التي تبادر خلال هذه الايام الى زيارة المراقد الدينية المقدسة والمواقع الترفيهية والسياحية، وسط استنفار واضح ابدته الاجهزة الامنية والدوائر المعنية لتقديم الخدمات وتوفير الحماية اللازمة لجموع المحتفلين.

مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة، قال لمندوب "الصباح" حيدر العذاري: ان الامانة افتتحت عددا من المتنزهات والحدائق من بينها متنزه 14 تموز في مدينة الكاظمية الذي تبلغ مساحته 20 دونما اذ سيستقبل الأسر البغدادية بحلته الجديدة، داعيا في الوقت نفسه، المواطنين الى الحفاظ على الممتلكات العامة كالاسيجة والالعاب الخاصة بالاطفال.

وبين ان الامانة وجهت دوائرها البلدية بالقيام بحملات النظافة وغسل الشوارع والاشجار مع انارة الحدائق والساحات العامة، وصيانة وتشغيل النافورات والنشرات الضوئية المتوزعة بمختلف الساحات والتقاطعات.

الى ذلك، باشرت محافظة النجف استعداداتها الامنية والخدمية لاستقبال ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل (ع) في التاسع من شهر ذي الحجة وعيد الاضحى المبارك. وقال محافظ النجف لؤي الياسري لمراسل "الصباح" حسين الكعبي، بعد اجتماع امني موسع ترأسه في قاعة نقابة المعلمين: ان الخطة التي ستنفذ ستكون امنية وخدمية متطورة بعد الاستفادة من تجارب المناسبات الدينية والزيارات المليونية التي تشهدها المحافظة على مدار العام، مبيناً ان اكثر من 22 الف عنصر امني يشارك في تنفيذ الخطة من جميع الصنوف، اضافة الى مشاركة الحشد الشعبي لغرض انجاح الخطة.

من جهتها، ناقشت القيادات الامنية في كربلاء الخطة الامنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.



وقال مدير اعلام قيادة الشرطة العقيد علاء الغانمي لمراسل "الصباح" علي لفته: ان قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي وقائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني عقدا اجتماعا لمناقشة مفردات الخطة الامنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك.

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