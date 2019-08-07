2019/08/07 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شيماء رشيد

من المتوقع أن يتم استحداث دائرة خاصة بالايزيديات في مجلس الوزراء في حال إقرار قانون الناجيات الذي تنص إحدى مواده على تشكيل هذه المديرية، وأوضح المكون الايزيدي في مجلس النواب أنه في حال إقرار القانون المذكور سيجري إنصاف هذه الشريحة بعد ما تعرضت له من انتهاكات وتجاوز وسلب وحرق لمنازلها، مؤكدا ان القانون سيقر خلال هذه الدورة لوجود إجماع برلماني عليه.

عضو مجلس النواب عن لجنة حقوق الانسان بختيار شاويس، أوضح في حديث لـ "الصباح"، ان "قانون الناجيات ينص في إحدى فقراته على تشريع دائرة في مجلس الوزراء خاصة بالايزيديات"، مبيناً ان "القانون سيتم التصويت عليه خلال الفصل التشريعي القادم".

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