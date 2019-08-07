برلماني يقترح وضع صورة لصدام حسين في قاعتي البرلمان والحكومة

2019/08/07 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح النائب كاظم الصيادي يوم الاربعاء وضع صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين وهو مكبل الايدي في قاعتي مجلسي النواب والوزراء لكي تكون عبرة للمسؤولين بان السلطة لا تدوم لأحد.

وقال الصيادي في تصريح مكتوب له اليوم، انه “يجب ان توضع هذه الصورة كجدار في قاعة البرلمان والحكومة لكي يعرف المسؤولون بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم”.

واضاف “تلك الايام نداولها بين الناس”.

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