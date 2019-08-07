الدخيلي يحذر من تأخير مراحل عمل مجسر الأسكان الصناعي

2019/08/07 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]حذر محافظ ذي قار وكالة عادل الدخيلي من تأخير مراحل عمل مجسر الأسكان الصناعي ، مطالباً الشركة المنفذة للمشروع بمضاعفة نسب الأنجاز والألتزام بالمدة القانونية المحددة بالعقد.

وقال الدخيلي في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، و خلال زيارة ميدانية لموقع العمل ان "التلكؤ في تقدم نسب الأنجاز بمشروع مجسر الأسكان الصناعي سبب عجزاً تاما لحركة السير في مركز المدينة ، مبينا "ان المشروع يعد عصباً رئيسياً يربط الاقضية والنواحي الجنوبية للمحافظة بمركز المحافظة ".



وحذر الدخيلي من "التلاعب بالجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة ، ملوحا الى سحب العمل من الشركة المنفذة واللجواء الى القضاء العراقي في حال استمرار تلكؤ أنجاز المجسر ".

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