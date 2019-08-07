محافظ المثنى يرفض عودة مدير صحة المحافظة ويخاطب الحكومة ببديل

2019/08/07 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رفض محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، إعادة مدير عام دائرة صحة المحافظة {حسين علي موسى} الى منصبه بعد قرار مجلس المحافظة بإقالته واستبداله بآخر.

وخاطب جودة في كتاب رسمي الامانة العامة لمجلس الوزراء حصلت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] على نسخة منه "بإستحصال موافقة مجلس الوزراء على تعيين للتصويت على تعيين {أحمد مطر مهدي} مديراً عاماً لدائرة صحة المثنى بالأصالة وذلك لمرور أكثر من 15 يوماً على وصول الترشيح الى مكتب وزير الصحة وعدم البت من قبله لغاية الآن إستناداً لأحكام المادة سابعا/ تاسعا/ أولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

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