2019/08/07 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووزيرها عبد الأمير الحمداني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي يلمح لوجود خلاف بين العصائب ودولة القانون حول إدارة أعمال وزارة السياحة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي يلمح لوجود خلاف بين العصائب ودولة القانون حول إدارة أعمال وزارة السياحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).