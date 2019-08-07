الدفاع المدني: حقول دواجن الديوانية كانت خالية تماماً عند اندلاع الحريق

2019/08/07 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم الاربعاء، ان حقول مشروع دواجن الديوانية كانت خالية تماماً أثناء اندلاع الحريق الذي أتى على المشروع بأكمله.

وقال بوهان في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قاعات الدواجن التي احترقت اليوم في الديوانية كانت فارغة حتى من خزين العلف، ولم تكن تحتوي سوى على خزين من حلفات المبردات فقط".

وكان عضو مجلس محافظة الديوانية عباس الشباني، قد أكد لـ"الغد برس"، اليوم الأربعاء، بأن "الخسائر المالية في المشروع نتيجة الحريق بلغت اكثر من 20 مليار دينار".

وقال ان "الفاجعة التي أصابت محافظة الديوانية بحريق أكبر مشروع للدواجن تقف وراءه اياد خفية تهدف لضرب الإنتاج المحلي العراقي الذي أمسى يهدد مصالحهم".

ولفت إلى أن "هذه الجهات كانت مستفيدة من عمليات الاستيراد وخاصة من الجانب التركي والذي أعلن مؤخرا عن خسائر تقدر بالمليارات لديه بسبب منع العراق استيراد بيض المائدة والدجاج منه".

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