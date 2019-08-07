الهاشمي للعهد: الصالات والنوادي المشبوهة مدعومة سياسيا والحكومة بدأت بملاحقتهم

2019/08/07 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الخبير الأمني هشام الهاشمي، اليوم الاربعاء، الصالات والنوادي المشبوهة مدعومة سياسيا والحكومة بدأت بملاحقتهم.

وقال الهاشمي في حديث لـ"العهد" ان التحولات الخطيرة مؤخرا

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