2019/08/07 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ استجابة إلى المناشدات التي وردت إلى الوزارة من قبل الطلبة.وقال غسان حميد عبدالمجيد مدير عام دائرة البحث والتطوير في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل قد وافق على قرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تقرر توسعة القبول للدراسات العليا استجابة إلى المناشدات التي وردت إليها) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تقرر توسعة القبول للدراسات العليا استجابة إلى المناشدات التي وردت إليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).