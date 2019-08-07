2019/08/07 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WsHKe0OoadE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بغداد مع نجم الربيعي | ضيوف الحلقة: النائب يونادم كنا - القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بغداد مع نجم الربيعي | ضيوف الحلقة: النائب يونادم كنا - القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).