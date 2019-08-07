كاف يؤجل كأس السوبر الافريقي الى اشعار آخر

2019/08/07 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاربعاء تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى.

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