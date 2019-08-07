وزير الزراعة يستنكر حادثة حرق مشروع دواجن الديوانية ويؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي

2019/08/07 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني حرق مشروع دواجن الديوانية، مؤكدا أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يقوم بأعمال الحرق.

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