2019/08/07 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d3451SPxdZ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النشرة المسائية مع حيدر حران امل علي 7 8 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النشرة المسائية مع حيدر حران امل علي 7 8 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).