2019/08/07 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دكتان عشائريتان احداها في الشعب والاخرى بمدينة الصدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/07 | 23:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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