الحكمة النيابية المعارضة تعقد يوم غد مؤتمراً مهماً في البرلمان

2019/08/07 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعقد كتلة الحكمة النيابية المعارضة، يوم غد الخميس، مؤتمراً مهماً في مجلس النواب.

وستعرض الحكمة تقريراً عن الانجاز والبرنامج الحكومي.انتهى

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