النزاهة البرلمانية تدعو إلى طرح «تجديد الثقة» بعبد المهدي ووزراءه

2019/08/08 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق دعا عضو #لجنة_النزاهة في البرلمان العراقي، #كاظم_الصيادي، اليوم الأربعاء، #مجلس_النواب وكتله، الى طرح تجديد الثقة برئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي ووزراءه، بسبب فشل الحكومة الحالية.الصيادي، قال لمراسل […]

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