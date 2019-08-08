قطر: إيران لاعب أساس في استقرار المنطقة ولابد من الحوار

2019/08/08 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، اليوم الأربعاء، أن إيران لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية، في بيان أوردته وسائل الإعلام، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع، تلقى مكالمة هاتفية من وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، وأكد العطية موقف قطر الثابت بأن أمن واستقرار المنطقة مسؤولية الجميع، وأن ذلك يستدعي الجلوس حول طاولة النقاش بين جميع الأطراف المختلفة".

وأضافت أن العطية أكد "في الوقت ذاته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاعب أساسي وطرف رئيسي في أمن واستقرار المنطقة".

من جهته، أشاد الوزير الإيراني بحكمة القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار موجها الدعوة إلى العطية لزيارة طهران.

ورحب الوزير القطري بالدعوة، وتم خلال المكالمة مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى خلال المكالمة تبادل التهاني بمناسبة قرب عيد الأضحى حيث تمنى الوزيران دوام الصحة والعافية للأمة الإسلامية بحسب البيان.

وبحث الجانبان في اتصالهما العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ونقل البيان عن حاتمي أنه "أشاد بحكمة القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول الجوار، ووجه دعوة لوزير الدولة لشؤون الدفاع لزيارة إيران".

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