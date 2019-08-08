بقاء الحشد الشعبي ضرورة للعراق والأمن الدولي أم وفاء!

2019/08/08 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفيق السامرائي

1.



الحشد جزء فاعل من عوامل التوازن الاستراتيجي إقليميا، وما يحدث إقليميا يؤثر دوليا.





2.



قوة الحشد ضرورة حاسمة لردع بقايا الدواعش (وتدخلات إقليمية)

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