الجزائري لـ

2019/08/08 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاربعاء، ان بغداد بحاجة الى بناء مايقرب من الف مدرسة في جانبيها الكرخ والرصافة للقضاء على ازمة

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