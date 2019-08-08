نائلة الشقراوي - رواية مراد ساسي المشي على شفرة حادة ، رحلة الهروب من الموت الى الموت الأكبر

2019/08/08 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي أن تكون ناقدا متمرسا وشاعرا مشهود له بالتميز و تقرر أن تخوض تجربة كتابة الرواية فذاك قرار ليس هينا إذ أن تلك الصفات تلح عليك وتقف دائما بينك وبين السطور تذكرك أن أي خطئ لن يغفر لك .مراد ساسي خاض تلك التجربة الدقيقة وهو واع لشروطها وأحكامها فكانت رواية المشي على شفرة حادة الصادرة سنة 2019عن دار أبجديات للنشر هي المولود القادم من مخاض فكري وانساني عسير والتي تخبر عن تفاصيل التجربة ،فماهي الأطر العام......

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