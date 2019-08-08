2019/08/08 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الشيطان جعل المحمديين يتخذون أولياء من دون رب العالمين مقدمة 1 ـ مع أن رب العزة كرّر وركز فى القرآن الكريم على أن إتّخاذ الأولياء ـ مع الله جل وعلا ـ هو كفر صريح إلا إن المحمديين ـ الذين يزعمون الإيمان بالقرآن الكريم ـ إتخذوا أولياء من دون الله ولم يكتفوا برب العزة جل وعلا وليا ونصيرا وشفيعا .وهذا أبرز دليل على أن الشيطان إحتنكهم و( تسلطن ) عليهم ، أى صار له عليهم سلطان مبين .قال جل وعل......

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