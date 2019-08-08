يونس كلة - طموح وإصرار شبابي عنوانه الرحالة الشاب يحيى البريكي

2019/08/08 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يونس_كلة تابعنا باهتمام شديد قرار الرحالة الشاب يحيى البريكي بخوض غمار طواف وطني يشمل جل مدن الوطن تقريبا تضامنا مع مرضى السرطان في كل بقاع المغمور، وغيرة منه على رياضة الدراجة الهوائية، تلك الغيرة التي دفعته للنضال عبر فضاء الأزرق في سبيل تخليص رياضة الدراجة الهوائية من الفساد التدبيري على المستوى الوطني، ولنشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجة الهوائية على وجه الخصوص، والحث على ممارسة الرياضة عموما.منذ قر......

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