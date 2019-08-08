رسميًا.. يوفنتوس يضم دانيلو مقابل رحيل كانسيلو

2019/08/08 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي دانيلو ظهير مانشستر سيتي، في صفقة تبادلية مع الفريق الإنجليزي.

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