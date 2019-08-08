اخراج بطارية من معدة طفل في البصرة

2019/08/08 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} تمكن مركز الجهاز الهضمي في مستشفى الفيحاء بالبصرة، من إخراج بطارية اسطوانية من معدة طفل بعد أن قام بابتلاعها أثناء اللعب فيها.

وذكر إعلام دائرة صحة البصرة في بيان إن فريقا طبياً من المركز قام بإخراج بطارية اسطوانية من أسفل معدة طفل عمره ٧ سنوات قام بابتلاعها واستقرت في معدته، وذلك بواسطة الناظور تحت التخدير العام في مركز الجهاز الهضمي.انتهى

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