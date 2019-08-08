خبير أمني يكشف هوية خليفة البغدادي

2019/08/08 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف خبير أمني، هوية الارهابي {عبد الله قرداش} خليفة زعيم عصابات داعش الارهابية المدعو {أبو بكر البغدادي}.

وقال فاضل أبو رغيف في تغريده له على صفحته في تويتر: "خليفة البغدادي المنصب تواً، كان معتقلا في سجن {بوكا} {بمحافظة البصرة}، شغل منصب شرعي عام تنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل".وأضاف ان {قرداش} "كان مقرباً من القيادي أبو علاء العفري، وكان والده خطيباً مفوها وعقلانيا" مشيراً الى ان "{قرداش} أتسم بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل".وأكد أبو رغيف ان الارهابي {عبدالله قرداش} ارهابي قاسٍ".وكانت وكالة {اعماق} التابعة لداعش الارهابي أعلنت الأربعاء في خبر عاجل ان البغدادي رشح التركماني الأصل {عبد الله قرداش} من تلعفر لرعاية "أحوال المسلمين".انتهى

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