تعادل الكويت والاردن يشعل المنافسة في المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا

2019/08/08 | 00:28

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

يلتقي المنتخب الأردني مساء اليوم الاربعاء، مع نظيره الكويتي في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في اتحاد غرب آسيا 2019 والتي تقام مبارياتها على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.

وكان المنتخب الأردني قد افتتح أولى مبارياته في

بغداد اليوم - متابعة

بعد "نبذة" تماما من قبل مدرب إنتر ميلانو أنطونيو كونتي، أصبح يوفنتوس الخيار الوحيد المتبقي للاعب الأرجنتيني "المثير للجدل"، ماورو إيكاردي.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد أعط

بغداد اليوم - متابعة

شهدت قائمة ريال مدريد التي ستخوض المباراة الودية الصيفية السادسة خروج عدد من اللاعبين الكبار من القائمة ، مما يترك الباب مفتوحاً أمام رحيل بعضاً من هؤلاء خلال الأيام القادمة.

وقرر المدرب زين الدين زيدان استبعاد ماريانو، خام

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