الصيادي يطالب بوضع صورة صدام حسين في مجلسي النواب والوزراء

2019/08/08 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي، الأربعاء، بوضع صورة الرئيس الأسبق صدام حسين "مكبلا" في قاعتي مجلسي النواب والوزراء.

وكتب الصيادي في منشور على "فيسبوك" اليوم إنه "يجب وضع صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين وهو مكبل الايدي في قاعتي مجلسي النواب والوزراء، لكي تكون عبرة للمسؤولين بان السلطة والظلم والسرقة لاتدوم...



وتلك الايام نداولها بين الناس".وشدد الصيادي على "ضرورة وضع هذه الصورة كجدار"، وفقا للمنشور.

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