2019/08/08 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت وزارة التعليم العالي توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] انه تقرر توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ استجابة إلى المناشدات التي وردت إلى الوزارة من قبل الطلبة.وقال غسان حميد عبدالمجيد مدير عام دائرة البحث والتطوير ان السهيل قد وافق على قرار توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ولغرض استيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة والتخفيف من طلبات الدراسة خارج العراق وفقاً للضوابط الاتية :اولا_ توسعة القبول وفق الاستحقاق لقناة القبول العام لجميع الاختصاصات والشهادات بواقع ٢ مقعد للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي ولم يحالفهم التوفيق بالقبول وتكون التوسعة بواقع مقعد واحد فقط في حالة وجود متقدم واحد اجتاز الامتحان التنافسي أو عدم وجود متقدمين ممن اجتازوا الامتحان التنافسي وتكون الأولوية القبول الذين اجتازوا الامتحان التنافسيثانيا _ توسعة القبول وفق الاستحقاق لقناة القبول النفقة الخاصة بواقع ٢ مقعد ولجميع الاختصاصات والشهادات وتكون الأولوية للقبول للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسيثالثا – توسعة القبول للمتقدمين المشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء بواقع مقعد واحد على ان يتم التنافس عليه وفق أعلى معدل اساس مفاضلة من الفئات المشمولة بقانوني المؤسسة وتكون الاولوية للذين اجتازوا الامتحان التنافسي .واكد مدير عام البحث والتطوير تخويل الجامعة والكلية مباشرة أو تأجيل دراسة المشمولين لشغل مقاعد التوسعة آنفا وحسب الطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية المعنية بالدراسات معرباً عن امنيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشمولين بالاجتهاد والتوفق العلمي لنيل شهاداتهم العلمية بكل جدارة واستحقاق .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تقرر توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تقرر توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).