نائب يهدد وزير الداخلية بسبب معاقبة ضابط رفض علم كردستان في المثنى

2019/08/08 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد النائب عن كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، باستضافته في مجلس النواب بسبب نقل الضابط الذي رفض رفع علم إقليم كردستان في محافظة المثنى.

وغرّد الزرفي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس"، قائلا "على وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات بحق الجهات التي قامت بتسفير النقيب حسين العبساوي إلى كركوك متجاوزين قانون وزارة الداخلية ومحكمة قوى الأمن الداخلي".

وأكد على "إعادته الى وزارة الداخلية وبعكسه سنسعى الى استضافة وزير الداخلية الى مجلس النواب لمساءلته".

وكان الملازم أول حسين العبساوي قد منع رفع علم اقليم كردستان في محافظة المثنى من قبل مواطنين أكراد خلال مراسم رفع رفات ضحايا اكراد للنظام السابق من مقبرة جماعية في بادية السماوة.

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