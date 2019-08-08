الخبير الأمني هشام الهاشمي للعهد:

2019/08/08 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- التحولات الخطيرة مؤخرا في انتشار الجريمة باتت تشكل خطرا على المجتمع

- الصالات والنوادي المشبوهة مدعومة سياسيا والحكومة بدأت بملاحقتهم

- الكثيرون يحاولون جني الأرباح بطرح

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